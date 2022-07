Angri. L’amministrazione Ferraioli censura la manifestazione

L’amministrazione Ferraioli pare inizi a percepire il sentimento della vergogna e dell’imbarazzo. Celere è stata la risposta agli striscioni di protesta affissi davanti ai cancelli della casa comunale dagli attivisti di Fronte Civile – Stay Angri, dal “Comitato per la salute e la sicurezza” e dai cittadini residenti in Via Orta Longa vittime da anni di continui allagamenti causati dalle piogge e dalla mancata manutenzione del Rio Sguazzatorio.

Gli striscioni dell’imbarazzo

Dopo il corteo della mattinata di ieri conclusosi proprio simbolicamente davanti al comune con l’esposizione degli striscioni in poche ore la stessa amministrazione ne ha ordinato l’immediata rimozione. Grande è stato lo sdegno social per questa azione di censura. Gli stessi attivisti hanno voluto ricordare che “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione” così come previsto dalla costituzione.









Un’amministrazione sempre più imbarazzante

“Quando si richiedono interventi ordinari passano la patata bollente per enti di competenza facendo passare giorni e mesi per risolverla. In questo caso, si sono mossi in orari straordinari per rimuovere striscioni e messaggi scomodi rivolti alle istituzioni che volutamente sono immobili e non a favore dei cittadini. Questa è la prova che i problemi sono l’ennesimo strumento da sfruttare alle prossime elezioni. Propaganda solo propaganda!” si legge nella nota del gruppo organizzatore del pacifico corteo. Un’amministrazione sempre più imbarazzante che resta lontana dai reali problemi della cittadinanza e senza le giuste competenze. E anche litigiosa.

Luciano Verdoliva