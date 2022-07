Ares Design. Da Modena supercar da sogno

Il fenomeno Ares Design. Da Modena pezzi unici: dall’auto nata su carta a gioielli stradali su misura, spaziando tra coupé, berlinette, spider, fuoristrada, moto ed e-bike.

Fondata nel 2014 nel cuore della Motor Valley come Ares Design da Dany Bahar, forte della sua esperienza in Lotus e Ferrari, e Waleed al Ghafari, manager nel campo immobiliare e turistico di lusso, Ares Modena è oggi un headquarter con circa 200 dipendenti. C’è praticamente tutto quel che serve per disegnare e realizzare le vetture, dalle autoclavi che producono i pezzi in carbonio ai forni di verniciatura delle carrozzerie passando per le stampanti 3D che consento di creare le maquette di prova per il cliente. Pieno di giovani il reparto engineering. Ma in altri settori vi è personale con molti anni di esperienza.

L’atelier con il logo del dio della guerra ha proposto esemplari unici “Bespoke”, supercar in serie limitata e diverse personalizzazioni speciali dedicate ai fuoristrada come Land Rover Defender e Mercedes Classe G. Alla Ares si commissionano trasformazioni: non semplici cambiamenti di rivestimenti o di pezzi, ma creazione di quello che prima non c’era (prodotto con certificato TUV ossia omologato a standard internazionali). Un esempio? Una rivisitazione della Bentley Mulsanne berlina che diventa coupé a due porte.

Capitolo a parte le operazioni nostalgia: in Ares Design viene (letteralmente) trapiantata la meccanica di oggi in un’auto di ieri. Oppure viene liberamente interpretato un modello che non esiste più utilizzando la meccanica di un’altra vettura. Questo è il caso di un fiore all’occhiello del brand emiliano: Project Panther, supercar ispirata nello stile alla storica De Tomaso Pantera e realizzata in soli 21 esemplari prendendo come base di partenza la Lamborghini Huracan ed il suo motore 5.2 V10 da 650 CV.

La supercar da sogno ha portato al debutto anche il nuovo dispositivo LCME (Leva Cambio Manuale Elettroattuata). Si tratta di un sistema progettato da Ares Modena che si comporta come un cambio sequenziale ad innesti frontali con griglia ad H. Altri dettagli: utilizza anche parti in fibra di carbonio, contiene il peso in appena 14 kg, si adatta a diverse motorizzazioni.

Tra i partner tecnici si segnala la partnership con Michelin che è diventato fornitore ufficiale dei pneumatici per le vetture dell’azienda emiliana. Al momento l’elettrificazione in casa Ares Modena non tocca le supercar, ma è stata applicata all’e-bike Ares Super Leggera.

Per la vendita delle sue creazioni inaugurati diversi “Studios”, showroom dedicati che, oltre a Modena, sono presenti a Miami, Dubai, Monaco di Baviera, Kitzbuhel, St. Moritz, Zurigo e Marbella. Punti di incontro tra clienti, progettisti e designer per sviluppare prodotti su misura. Previste nel corso del 2022 nuove aperture in Italia, Principato di Monaco, Regno Unito, USA e Asia.