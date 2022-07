Il Consiglio regionale della Campania ha approvato all’unanimità, con 33 voti favorevoli, la proposta di legge per l’istituzione della “Giornata celebrativa delle Radio libere” il 28 luglio.

La proposta di legge, ad iniziativa dei consiglieri regionali Tommaso Pellegrino e Vincenzo Santangelo di Italia Viva e Andrea Volpe del gruppo Psi-Campania Libera, prende spunto dalla sentenza con la quale nel 1976 la Corte Costituzionale liberalizzando l’etere pose fine al monopolio radiofonico inaugurando la stagione delle radio libere e delle libere trasmissioni radiofoniche. La legge prevede che in occasione della Giornata celebrativa delle Radio libere la Giunta e il Consiglio regionale, anche avvalendosi della collaborazione dell’Associazione delle emittenti televisive e radiofoniche locali dei Paesi dell’Unione Europea, promuoveranno e organizzeranno iniziative, incontri e momenti comuni di riflessione con le istituzioni territoriali per la corretta gestione della comunicazione istituzionale e, con gli operatori della comunicazione radiotelevisiva, in particolar modo dell’emittenza locale. “Le radio libere sono un importante strumento di democrazia e di conoscenza nonché un patrimonio prezioso di democrazia”, ha commentato il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.