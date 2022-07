I contagi sono in calo anche rispetto alla richiesta di test da effettuare. 3.060 su 12.789 test effettuati.

I nuovi positivi in Campania oggi sono 3.060 su 12.789. Numeri in calo anche in relazione alla richiesta di test.

Dieci i deceduti nelle ultime 48 h e uno avvenuto in precedenza ma registrato ieri soltanto. La situazione riguardo le terapie intensive sono 38 posti letto occupati mentre 739 nei reparti di degenza ordinaria.

Ecco nel dettaglio il bollettino di oggi:

Positivi del giorno: 3.060

di cui:

Positivi all’antigenico: 2.925

Positivi al molecolare: 135

Test: 12.789

di cui:

Antigenici: 11.066

Molecolari: 1.723

Deceduti: 10 (*)

nelle ultime 48 ore; 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri.

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 573

Posti letto di terapia intensiva occupati: 38

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 739

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.