Pro Loco Angri. Tappa di Miss Gocce di Stelle. Vince Cindy Porcelli.

Il concorso Miss Gocce di Stelle ad Angri

Si è svolta ieri all’interno della rassegna Angri Città d’Arte, organizzata dalla Pro Loco, la tappa di Miss Gocce di Stelle. Uno scenario suggestivo è stato ricreato nei Giardini di Villa Doria che hanno fatto da cornice allo spettacolo di moda e bellezza giunto alla sua diciassettesima edizione.

La sfilata

Tante le ragazze che hanno sfilato in passerella per contendersi, sotto l’attento sguardo della giuria di esperti che ha valutato armonia fisica, eleganza e portamento, il titolo di reginetta della serata e l’accesso in finale per conquistare lo scettro di Miss Gocce di Stelle. Finale che, dopo un’altra tappa ad Eboli, si terrà a Baronissi il 10 settembre.

Le vincitrici

Ad aggiudicarsi il gradino più alto del podio Cindy Porcelli, al secondo posto Angela Tulbure, terza classificata Roberta Spinelli.

Le fasce aggiudicate

Numerose anche le fasce conquistate dalle giovani modelle. La fascia di Miss Angri è andata a Sabrina Sorrentino, Miss eleganza a Elisa Napoli, Miss fotogenia a Veronica Civale, Miss Comoita a Federica Elia, Miss acqualife a Grazia Ambrosino, Miss teenager a Elvira Abagnale e Miss sorriso a Cristina Esposito Afeltra.

L’entusiasmo del pubblico

Un pubblico entusiasta e attento ha potuto godere di un spettacolo suggestivo di moda, musica e bellezza all’insegna dell’eleganza e della raffinatezza. La Pro Loco ha regalato alla cittadina un’altra serata di divertimento e spensieratezza.

Sinergia tra Pro Loco e agenzia Madas

Grazie all’accordo tra Franco Mazzotta patron dell’agenzia Madas e organizzatore del concorso di bellezza e Aldo Severino presidente della Pro Loco Angri, il quale ha voluto fortemente che questo evento si tenesse nella città doriana, si è potuto assistere ad un evento curato nei minimi particolari, dalla scenografia che ha arricchito la passerella, alla musica proposta da due brave interpreti, dalla spigliatezza della presentatrice alla candida bellezza di ragazze che non si sono risparmiate pur di calcare la scena con disinvoltura.

Ultimo evento in calendario per luglio

Quello di stasera era il penultimo impegno organizzativo del gruppo Pro Loco per il mese di luglio. L’ultimo appuntamento infatti, prima di una breve pausa, è per il 28 luglio nell’atrio del Castello Doria, quando si presenterà il libro “Una storia di famiglia”, serata evento dedicata al cinquantenario della famiglia Tedesco titolare della Tedesco semilavorati di dolcezza.

Dopo una breve pausa gli appuntamenti ripartono già ad agosto per proseguire fino ad ottobre

Il cartellone degli eventi ripartirà già a fine agosto con presentazioni di libri e incontri culturali per poi proseguire fino ad ottobre, quando vi sarà una importante mostra di cui verranno presentati tutti i dettagli prossimamente.