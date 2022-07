Pompei. Interrogazione del consigliere comunale Di Casola su collaudi che non arrivano mai

Due interrogazioni del consigliere d’opposizione Di Casola riaprono le ostilità politiche sulle fruizioni di beni e servizi comunali a seguito di lavori pubblici oramai conclusi da una decina d’anni a Pompei. Il dibattito politico finora non ha chiarito i motivi non sono stati ancora fatti i collaudi previsti per legge vanificando risorse economiche spese per svariati milioni di euro. Ci riferiamo al Museo temporaneo d’Impresa creato nello storico Palazzo de Fusco, sede del Municipio di Pompei, e della chiesetta della Madonna dell’Arco di Civita Giuliana. Entrambi beni che avrebbero potuto incentivare cultura, turismo e occupazione se immessi nel circuito dell’economia locale. Giocare a scarica barili in politica è un diversivo molto frequentemente praticato dai politici locali anche se è chiaro a tutti che chi richiede ai cittadini il mandato di amministrazione di una città ne eredita i vantaggi e i problemi incontrati dalle amministrazioni comunali precedenti. Così che Lo Sapio Allo stesso modo che ha ereditato il tesoretto accumulato con parsimonia dal suo predecessore Pietro Amitrano, ha ricevuto anche l’incombenza di risolvere “rogne” amministrative accumulate negli anni precedenti, tra le quali alcune di esse riguardano le verifiche di lavori pubblici ultimati che avrebbero potuto portare all’utilizzo dei mezzi creati con fondi pubblici con ricadute positive in termini sociali e di benefici economici. Perché finora questo compito non è stato eseguito dalle Autorità preposte? Sono previste dalla legge responsabilità dirette per un’amministrazione che si sottrae a compiti istituzionali penalizzando le economie delle rispettive comunità amministrate? Tutto questo resta ancora un mistero. Noi possiamo solo dire che per un precedente nostro articolo, scritto sul Museo d’Impresa, avevamo raccolto un’intervista rilasciata dal sindaco Carmine Lo Sapio con cui veniva appurato che il tecnico incaricato per il collaudo era andato in pensione. Una circostanza banale che, secondo noi, non basta a giustificare tutta questa perdita di tempo per l’apertura di un Museo nel centro di Pompei. Riguardo la chiesa a Civita Giuliana i ritardi sono ancora più ingiustificabili dal momento che è operativo su quel territorio un comitato molto attivo nello spingere per la valorizzazione turistica della contrada di Civita Giuliana creando in quell’ambito una passeggiata turistica di natura culturale e paesaggistica, data la presenza di numerose masserie e aziende a carattere rurale, considerata anche la vicinanza del Parco Archeologico (sul cui versante è stato progettato un nuovo ingresso agli Scavi), la presenza di una stazione della Circumvesuviana e la stessa Chiesa della Madonna dell’Arco che si presenta come un centro aggregativo sociale e religioso. A proposito di quest’ultimo argomento si dovrebbe chiarire anche la posizione della Chiesa di Pompei.

Mario Cardone