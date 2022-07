San Marzano sul Sarno. Avviso per soggiorno climatico per gli anziani

San Marzano sul Sarno. “Soggiorno climatico” per le persone anziane che abbiano, alla data di pubblicazione dell'avviso, un’età non inferiore a 65 anni

È possibile presentare istanza per il Servizio “Soggiorno climatico” per le persone anziane che abbiano, alla data di pubblicazione del presente avviso, un’età non inferiore a 65 anni compiuti, autonome e autosufficienti residenti nel comune.





Il soggiorno

Il soggiorno si svolgerà nella seconda o terza settimana di Settembre 2022, per sette giorni e sei notti, presso la località Ischia (NA). È consentita la presenza del coniuge anche di età inferiore presente nello stato di famiglia.

