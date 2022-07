San Marzano sul Sarno. Rifacimento strade l’annuncio di Iaquinandi (video)

Lavori di messa in sicurezza e ripristino del manto stradale delle strade urbane ed extraurbane del territorio. I lavori, riguarderanno particolarmente le intersezioni di Largo De Gasperi, Via Pendino e Via Matteotti. Previsto anche il rifacimento degli impianti della rete di pubblica illuminazione con la sostituzione di corpi illuminanti.









Gli interventi

Lavori che erano stati messi in stand by per la necessità di convocare i gestori delle reti dei sotto servizi e avere ulteriori pareri della provincia sulla nuova progettazione di Largo de Gasperi e la Rotonda di via Matteotti per ottimizzare i lavori di ampliamento e potenziamento delle stesse. A evidenziare la necessità di questo passaggio e degli incontri con i gestori di rete il vicesindaco di San Marzano Sul Sarno Marco Iaquinandi che preannuncia un’intensa stagione di opere pubbliche cittadine con l’obiettivo di migliorare complessivamente la funzionalità e la sicurezza della cittadina san marzanese.