Angri – Sant’Antonio Abate. Incendi: fiamme nel Parco dei Monti Lattari

La Protezione civile della Regione Campania sta contrastando un incendio che si è sviluppato nel pomeriggio di oggi a Lettere, comune in provincia di Napoli, nel Parco dei Monti Lattari, in località Capomastro tra Sant’Antonio Abate e Angri.

Elicottero in azione

Il Dos (Direttore operazioni spegnimento) della stessa Protezione civile ha chiesto alla Sala operativa regionale l’attivazione di un elicottero che è immediatamente intervenuto. Un Ericcson della flotta nazionale è in arrivo. Sono a rischio 40 ettari. Un altro incendio si registra a Cellole, in provincia di Caserta, dove sono al lavoro squadre di SMA Campania e dei Vigili del fuoco con il coordinamento della Protezione civile regionale. L’incendio che si era sviluppato ieri a Pellezzano, in provincia di Salerno, è stato completamente domato.