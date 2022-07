Riciclaestate, la campagna di Legambiente Campania con il contributo di Conai, Consorzio nazionale imballaggi è arrivata alla sua 17a edizione.

La prima azione responsabile che da seguire è la corretta pratica della raccolta differenziata, che ci segue anche in vacanza. Un gesto semplice ma significativo, quello di separare e conferire i rifiuti in base al loro materiale, che rende la nostra vacanza sempre più green.

All’aeroporto di Capodichino saranno proiettati brevi video informativi sulla campagna. Un supporto prezioso non solo per i tanti cittadini e turisti ma anche per le amministrazioni locali che ogni anno si trovano a dover gestire un diverso e maggiorato carico insediativo che può inficiare la quantità e la qualità della raccolta differenziata. Da luglio a settembre i volontari di Legambiente saranno presenti con nuove azioni, in numerose iniziative sulle spiagge campane, nelle piazze delle località turistiche con momenti di informazione per fare chiarezza sul corretto conferimento e accompagnare i cittadini a fare del meglio per diminuire la quantità dei rifiuti. In particolare, dal 25 luglio al 5 agosto la carovana di RiciclaEstate attraverserà il Cilento. Nelle spiagge e nelle piazze da Scario a Paestum i nostri volontari porteranno in tour laboratori educativi per i più piccoli e workshop tematici per ragazzi e adulti. L’obiettivo è contrastare il cambiamento climatico partendo dai nostri comportamenti.

Fabio Costarella, responsabile dei Piani di sviluppo al Centro-Sud di Conai, sottolinea che fare la raccolta differenziata anche nei centri di vacanza è importante dal momento che se fatta bene, seguendo tutte le indicazioni, i rifiuti possono avere una nuova vita.

Analizzando i vari comuni campani il valore più alto dell’indice è stato osservato per il comune di Montecorice mentre il valore più basso è stato osservato per il comune di Castel Volturno.

I comuni in cui l’indice ha valori superiori ad uno hanno conseguito percentuali di raccolta differenziata nel mese di agosto superiori al valore soglia del 65%.