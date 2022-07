Moio di Civitella (SA). Ecco la “Big Bench”, la panchina panoramica sul Cilento

La panchina panoramica che affaccia sul Cilento è situata a Moio della Civitella, in provincia di Salerno, in località Villanova vicino a un vigneto. Le panchine sono state realizzate dagli artigiani del posto e sono alte 2 metri e mezzo e larghe 3.

Lo stesso designer, Chris Bangle, ha sottolineato che l’installazione della panchina gratuita è un occasione per ammirare il paesaggio mozzafiato in modo da “sentirsi come un bambino e riscoprire l’arte della meraviglia osservando il territorio con occhi diversi”.

In precedenza altre panchine sono state installate da ditte private, sponsor ma non hanno avuto molto successo. La particolarità di questa panchina panoramica è quella di essere immersa nella natura in modo da offrire allo spettatore un momento di tranquillità in modo da farlo distaccare per un momento dal caos della quotidianità. La panchina ovviamente sarà posizionata lontano dalle strade per evitare ogni pericolo per i visitatori e per chi transita per arrivarci. Oltre ad essere un sito che attrae i turisti che vengono ad ammirare le meraviglie del Cilento, l’accesso deve essere libero ed aperto al pubblico tutti i giorni a tutte le ore del giorno.