Ospedale di Sarno, incontro in Prefettura

“Si terrà il 25 luglio alle ore 12:00 l’incontro in prefettura a Salerno, che ho richiesto di concerto con il Comitato “Insieme per la salute”, l’amministrazione comunale, i consiglieri comunali, la senatrice Luisa Angrisani e altri rappresentanti politici del territorio, per discutere delle problematiche legate al rischio chiusura dell’ospedale di Sarno per carenza di organico”: ad annunciarlo è la Deputata del MoVimento 5 Stelle Virginia Villani, membro della Commissione Affari Sociali – Sanità alla Camera.

“Al Prefetto Russo illustreremo nel dettaglio la problematica. Si tratta di un tema per tutti noi prioritario: è necessario garantire personale adeguato, tutelare il rispetto dei LEA e del diritto alla salute dei nostri concittadini. In questi momenti drammatici, in cui il nostro presidio è al collasso, continueremo a lottare con il Comitato “Insieme per la salute” e tutta la cittadinanza, per dare risposte contro il rischio di chiusura. Non ci fermeremo, l’ospedale è, per noi sarnesi, simbolo di rinascita e di sicurezza, non consentiremo a nessuno di privarci di un presidio così importante!” conclude la Deputata Villani.