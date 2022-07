Pompei. Il bando per gestione del verde. La nuova gestione del patrimonio verde passa per la realizzazione dell’Azienda Agricola

La nuova gestione del patrimonio verde passa per la realizzazione dell’Azienda Agricola Pompei Archeologica che ha come step iniziale l’avviso internazionale per la co-gestione dei terreni destinati a vigneto nel ciclo produttivo del vino. Hanno commentato l’iniziativa il direttore generale del parco Archeologico Gabriel Zuchtriegel, il direttore generale del GPP Giovanni Di Blasio, Direttore Generale Grande Progetto Pompei – Unità Grande Pompei, da Pierpaolo Forte, consigliere di amministrazione del Parco e da Paolo Mighetto, responsabile della manutenzione del verde del Parco archeologico di Pompei. Ai vigneti già esistenti si aggiungono 5 ettari di nuovi impianti che saranno gestiti secondo criteri di difesa biologica del territorio e nel rispetto delle modalità culturali del mondo antico. I vigneti impiantati nelle aree archeologiche di Pompei, Stabia, Boscoreale e presso il Polverificio Borbonico di Scafati prevedono le forme di allevamento a palo e alberello, sia a spalliera su terrazzamento con particolare riguardo alla valorizzazione del paesaggio e al mantenimento della catena di produzione e affinamento del vino all’interno del Parco Archeologico.

L’obiettivo

L’obiettivo <è di rendere il patrimonio naturale del Parco un motore di sviluppo ed un presidio di difesa della biodiversità agricola del territorio e del profilo unico del paesaggio. Pompei detiene oltre un ettaro e mezzo di vigneti ricavati sulla base di studi scientifici messi in campo nel secolo scorso siti in appezzamenti ed antiche domus con la coltivazione a pergola e maritata. Il territorio del PAP si estende per oltre 60 ettari intorno alla città antica a cui si aggiunge quello dei siti periferici (Stabia, Boscoreale, Scafati, Longola).









Nuovi criteri

Con i nuovi criteri di gestione la cura del verde non sarà più considerata una criticità ma un valore paesistico da difendere e mettere in produzione non solo con la produzione del vino ma anche con l’olio, le conserve alimentari e tanti altri prodotti della filiera di trasformazione agricola preservata nella tipicità delle tecniche della tradizione per valorizzare ulteriormente la Dieta Mediterranea. Con la nascita dell’Azienda Agricola Pompei il PAP intende realizzare un sistema di co-gestione (al posto di quello precedente di concessione) a difesa della biodiversità del territorio e come motore di sviluppo produttivo e culturale della difesa ambientale. Il primo step del nuovo programma gestionale dell’Azienda agricola Pompeii è nella gestione in forma di partenariato speciale nella produzione di un vino biologico e controllo di tutte le fasi della filiera secondo il disciplinare di produzione. Si tratterà, i sintesi di produrre un “vino naturale” nel rispetto delle modalità culturali del mondo antico e delle istanze di valorizzazione e tutela del patrimonio archeologico. La produzione sarà accompagnata da forme di diffusione e divulgazione delle conoscenze.

Mario Cardone