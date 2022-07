Lavori sulla A30 Caserta-SALERNO.

I lavori sono necessari per consentire verifiche strumentali delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di giovedì 21 alle 6:00 di venerdì 22 luglio, sarà chiusa la stazione di Mercato San Severino, in entrata e in uscita, in modalità alternata.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Castel San Giorgio.