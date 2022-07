Angri. Non solo campi estivi. L’amministrazione Ferraioli fa saltare anche i soggiorni climatici per anziani e diversamente abili

Angri. Niente soggiorni climatici per anziani e diversamente abili

Non solo campi estivi. L’amministrazione Ferraioli fa saltare anche i soggiorni climatici per anziani e diversamente abili. Tra i rivoli del risicato bilancio manca la voce. Disappunto tra anziani e parenti dei diversamente abili che confidavano nel soggiorno climatico unica certezza per vivere qualche settimana spensierata e lontana dalla calura cittadina.

Gestione poco oculata

Si dice molto rammaricata l’assessore delegata Maria D’Aniello al centro anche di numerose questioni di natura politica in seno alla stessa maggioranza proprio per la “poco oculata” gestione dei servizi sociali che in gran parte dovrebbero passare alla consortile “Comunità Sensibile”.

“L’ assessore ha un ruolo diverso, detta l’indirizzo, si assicura che i servizi non si bloccano, anzi si amplificano, avrei tante cose da fare” confida D’Aniello, lasciando intendere che il malfunzionamento del sistema non dipende da Lei.











Faida interna a “Grande Angri”

Proprio su questo passaggio si sono alimentate forti discussioni anche nella stessa lista “Grande Angri” di supporto alla D’Aniello, e dal CDA della consortile sarebbero state mosse puntuali precisazioni di non poco conto sulla voragine finanziaria che sarebbe stata provocata dalla gestione del settore ora fortemente messo in discussione. Si configurerebbe un nuovo debito che graverebbe fortemente sul bilancio dell’ente, incidendo nel complesso sulla spesa anche di altri settori.

Luciano Verdoliva