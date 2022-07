Calcio. Nessuna trattativa in corso per la vendita del club di ADL

Ancora nessuna trattativa per la vendita del club gestito da Aurelio De Laurentis.

In un servizio sul Tg Regionale della Campania è girata la notizia che il club di De Laurentis ha venduto il suo Napoli a un fondo per la cifra di 650 milioni. Notizia che ha subito smentito il Napoli che sottolinea che non c’è alcuna trattativa in corso.

“Tra l’altro, in passato, ha rifiutato offerte vicine al miliardo di dollari. L’aggancio che viene fatto, per cavalcare queste “indiscrezioni”, è che il Presidente De Laurentiis vorrebbe vivere negli “States” – continua la società – De Laurentiis ha sempre vissuto tra Los Angeles e l’Italia, e da poco è rientrato da un soggiorno di circa un mese nella sua residenza in California. Non ha bisogno di vendere il Napoli per soggiornare negli Stati Uniti quando i suoi impegni lo richiedono”, conclude la società in una nota.