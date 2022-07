Campania. Nuova riunione del Consiglio Regionale

Il Consiglio Regionale della Campania, presieduto da Gennaro Oliviero, si riunirà venerdì 22 luglio 2022 dalle ore 11 alle 13 per il Question Time, le interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell’art. 129 del Regolamento Interno.

Saranno discusse le seguenti interrogazioni: “Chiarimenti in merito alla DGR n. 272 del 22 giugno 2021,sviluppo ed incremento del sistema Istruzione Tecnica Superiore della Campania” e “Chiarimenti in merito alle modalità di scelta dei componenti delle commissioni d’esame nell’ambito della formazione professionale”, presentate dalla consigliera Bruna Fiola (Pd), presidente della Commissione Regionale Istruzione e Politiche sociali, e rivolte, rispettivamente, all’assessore regionale all’istruzione Lucia Fortini e all’assessore regionale alla formazione professionale, Armida Filippelli; “Legge n. 5 dell’8 febbraio 2005 “Costituzione di una zona di riqualificazione paesistico-ambientale intorno all’antica citta’ di Velia” e Piano Urbanistico Attuativo ad iniziativa della consigliera Maria Muscara’ (gruppo misto) all’assessore regionale all’urbanistica Bruno Discepolo; infine, le interrogazioni rivolte al Presidente della Giunta regionale Vincenzo De Luca: “Percorso terapeutico per soggetti affetti da spettro autistico” del consigliere Gennaro Saiello (M5S), “Chiarimenti in merito alla riapertura e alla riconfigurazione del presidio ospedaliero S.Maria Loreto Nuovo c.d. Loreto Mare” ad iniziativa della consigliera Bruna Fiola (Pd), “Piano per fronteggiare la nuova ondata di infezioni da Covid19” del consigliere Francesco Emilio Borrelli (Europa Verde); “Problematiche mobilità e sicurezza Comuni penisola sorrentina” presentata dalla consigliera Carmela Rescigno (FdI).