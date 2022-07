Covid. Sono 9.112 i neo-positivi al Covid su 41.366 test esaminati

I nuovi positivi al Covid sono 9.112 su 41.366 test esaminati. Cala, secondo i dati del Bollettino della Regione, il tasso di incidenza che ieri era pari al 26,07% ed oggi è al 22,02%. Otto i deceduti nelle ultime 48 ore; due i deceduti in precedenza ma registrati ieri. Negli ospedali, continua il calo dei ricoveri in terapia intensiva con 33 posti letto occupati (ieri erano 34); leggero in rialzo in degenza con 728 posti letto occupati (ieri erano 726).

Ecco nel dettaglio il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 9.112 di cui: Positivi all’antigenico: 8.382 Positivi al molecolare: 730

Test: 41.366 di cui: Antigenici: 32.868 Molecolari: 8.498

Deceduti: 8 (*) nelle ultime 48 ore; 2 deceduti in precedenza ma registrati ieri.