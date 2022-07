Ponticelli (Napoli Est). Duplice omicidio nel Rione Fiat

Duplice omicidio in Via Eugenio Montale a Ponticelli.

A Ponticelli, periferia orientale del napoletano, è avvenuto un duplice omicidio. Da quanto emerso uno delle due vittime sarebbe vicino al clan De Micco. Si tratterebbe quindi di una faida camorristica.

In mattinata in via Eugenio Montale, nel Rione Fiat a Ponticelli dei sicari hanno fatto irruzione in un appartamento causando un duplice omicidio. Le vittime sono il ventinovenne C.E. e il 56enne A.I. Ancora da chiarire la dinamica ma secondo le prime ricostruzioni uno dei due si trovava sull’uscio della porta di casa.