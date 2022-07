Scafati. Affidamenti diretti e pratiche edilizie blitz dei Carabinieri

Scafati. Affidamenti diretti e pratiche edilizie, arrivano i carabinieri che hanno varcato la soglia di Palazzo di Città, in momenti diversi, per acquisire atti e documenti

Affidamenti diretti e pratiche edilizie, arrivano i carabinieri a Palazzo Mayer. Nei giorni scorsi i militari della locale tenenza guidati dal tenente Gennaro Vitolo hanno varcato la soglia di Palazzo di Città, in momenti diversi, per l’acquisizione di atti e documenti inerenti ogni affidamento diretto concesso dal 2020 al 2022, oltre ad acquisire la documentazione relativa ad alcune pratiche edilizie, tra permessi e condoni, autorizzate dal responsabile del settore Urbanistica architetto Lucido De Gregorio.

Pratiche edilizie sotto esame

Sarebbero cinque le pratiche edilizie sotto esame, e l’indagine è partita a seguito di alcuni esposti arrivati alla tenenza di via Oberdan, a due passi da Palazzo Mayer. Secondo il “corvo”, l’ufficio avrebbe agevolato (in quale modo è ovviamente da appurare) pratiche di condono e/o permessi a costruire facenti capo a ex amministratori comunali. L’acquisizione degli atti citati nell’esposto mira a verificare l’eventuale fondatezza di quanto denunciato. La vicenda risale già a diverse settimane indietro.









Affidamenti diretti

E’ invece recente il sopralluogo degli stessi militari mirato ad acquisire ogni atto inerente gli affidamenti diretti concessi nel biennio 20/22. Determine che riguardano ogni settore della macchina amministrativa, dalle consulenze, come quella legale sulla delicata e intricata vicenda relativa al contenzioso sulle Farmacie comunali, agli incarichi di natura tecnica, come la progettazione del Polo Scolastico, tanto per citarne due. Sono decine, e sono state tutte raccolte in un dossier attualmente al vaglio delle forze dell’ordine. Nello scegliere l’affidamento diretto, il cui ricorso è stato ampliato dal decreto Semplificazioni (Dl 76 del 2020), la stazione appaltante non è tenuta a effettuare indagini di mercato né consultazioni di operatori economici e non è neppure previsto l’obbligo di richiedere preventivi.











La puntualizzazione

Relativamente ai servizi di architettura e ingegneria, progettazione compresa, la soglia per l’affidamento diretto resta fissa a 139mila euro e non è necessaria la consultazione di più operatori economici. L’affidamento diretto è possibile fino alle soglie comunitarie per appalti di servizi e forniture ed entro i 150mila euro per i lavori. Ovviamente resta l’obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico (Me.Pa) attraverso la vagliatura di tre o cinque preventivi di altrettanti operatori economici, secondo il principio di rotazione. Obbligo che decade per incarichi al di sotto della soglia minima di 5 mila euro, dove viene lasciata libera discrezionalità al dirigente comunale.

Adriano Falanga