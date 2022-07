Tentava estorsione attraverso chat di WhatsApp, 40enne arrestato

Minacciava le sue vittime tramite con messaggi tramite le chat di WhatsApp, ma questa notte sono scattate le manette e l’arresto. I carabinieri della Stazione di San Vitaliano hanno eseguito una misura cautelare disposta dalla Procura di Nola nei confronti di una persona che risponde del reato di tentata estorsione e spaccio di stupefacenti.

L’indagine

Per un quarantenne, residente a San Vitaliano, sono scattate le manette mentre altre persone sono indagate.L’indagine svolta dai militari da qualche mese a questa parte, sembrerebbe partita da una denuncia per tentata estorsione come scrive “La Provincia online”. L’attività investigativa ha permesso agli uomini dell Arma di accertare, soprattutto grazie alle chat di WhatsApp, che per debiti di droga la vittima era stata destinataria di diverse richieste estorsive. Una situazione che nel tempo sarebbe diventata insostenibile fino alla decisione di rivolgersi ai carabinieri che oggi hanno arrestato il persecutore.

ReCro