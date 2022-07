Uccide marito a coltellate e poi si costituisce

Ha ucciso il marito a coltellate e poi si e’ costituita: e’ l’accusa nei confronti di una donna di 36 anni, di origine brasiliana che si è presentata oggi nella caserma dei carabinieri di Bussolengo in provincia di Verona.

Il marito, di 37 anni, lavorava come autotrasportatore. L’omicidio, secondo una prima ricostruzione degli investigatori, sarebbe avvenuto nella notte nell’abitazione dove viveva la coppia. I due si erano sposati in aprile. La 36enne avrebbe confessato di aver pugnalato il marito. In corso accertamenti per chiarire il movente del fatto di sangue. (AGI)