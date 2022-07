Angri.Profondo cordoglio per la dipartita della professoressa Maria Longo.

La triste notizia

La docente è morta ieri, lasciando sgomenti figli e familiari.

Sorella della già Senatrice Eva e del compianto Carmine Longo ex direttore sportivo di Salernitana, Cagliari e Bologna, deceduto nel 2015, la professoressa Maria Longo era vedova da anni del professor Barba.

Madre e nonna esemplare, ha lasciato negli anni per i figli, i nipoti e tutti coloro che l’hanno conosciuta tracce importanti di altissimi valori.

Il ricordo della Senatrice Eva sorella della docente

Questo è il ricordo della sorella Senatrice lasciato sulla sua pagina social:

“Come far ad accettare l’allontanamento da una persona cara? Soprattutto se si manifesta in modo così violento e improvviso senza concederti nemmeno il tempo di un ultimo saluto.

Cara Maria sei volata in cielo in silenzio senza far rumore. Tu per me oltre a una sorella sei stata la mia migliore amica. La tua sconfinata bontà e i tuoi sorrisi continueranno a illuminarci e ad essere per noi un esempio da seguire su questa terra. Affidiamo al Signore la tua anima per custodirla in eterno.

Grazie per tutto l’Amore che hai saputo donarci. Non ti dimenticheremo mai”.

Ad Angri il rito funebre

Il rito funebre si terrà nella Chiesa di S. Maria di Costantinopoli Venerdì 22 luglio alle ore 9,30 in Via dei Goti ad Angri.

Alle famiglie Barba – Longo le condoglianze di tutta la redazione di Agro 24.

Aldo Severino.