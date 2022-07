Incidenti stradali: muoiono nonni, ferita nipotina

E’ di due morti e un ferito il bilancio dell’incidente avvenuto nel pomeriggio al km 4 della strada provinciale 81 nell’agro del comune di Monopoli, nel Barese.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, una Opel Agila, con alla guida un 69enne e la moglie 66enne e a bordo la loro nipotina di 7 anni, tutti di Putignano (Bari), per cause in corso di accertamento, è finita fuori strada andando a sbattere contro un muretto a secco.

La donna è morta nell’impatto, l’uomo è deceduto poco dopo all’ospedale di Putignano. La bambina è stata trasportata in gravi condizioni al Policlinico di Bari.(AGI)