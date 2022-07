Napoli, trovata una pistola sotto campana raccolta vetro

Gli agenti del Commissariato San Paolo e i finanzieri del Comando Provinciale di Napoli, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania e dei Vigili del Fuoco, hanno svolto oggi un servizio straordinario di controllo del territorio al Rione Traiano dove sono state identificate 62 persone, di cui 19 con precedenti di polizia, e controllati 30 veicoli.









I controlli

Nel corso dei controlli, in via Tertulliano all’angolo con via Romolo e Remo, è stata rinvenuta, nascosta sotto una campana di raccolta del vetro, una pistola Beretta calibro 9, munita di 13 cartucce, con matricola abrasa. Inoltre, lungo la stessa strada, sono state sequestrate due microcamere installate sulle mura di due edifici e utilizzate per eludere i controlli.

ANSA