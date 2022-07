Pagani. Gerardo Cardillo da oggi in carica come direttore generale dell'Azienda Consortile Agro Solidale

Pagani. Cardillo nuovo direttore della consortile Agro Solidale

Novità ad Agro Solidale. Gerardo Cardillo è stato individuato come direttore generale dell’Azienda Consortile Agro Solidale. Questa mattina la ratifica della nomina, avvenuta con bando di selezione, per il paganese Cardillo, esperto in programmazione dei Fondi Europei, già dirigente della Regione Campania e del Piano di Zona SA/5. Cardillo sarà in carica effettiva inizio settembre.

Nuove opportunità

Cardillo prende in gestione la consortile e dovrà attuare programmazione e l’organizzazione dei servizi sociali dell’ambito SO1-3, che comprende le città di Pagani, comune capofila, San Marzano sul Sarno, San Valentino Torio e Sarno, anche in direzione della gestione e del potenziamento dei servizi e dell’intercettazione dei fondi per creare ulteriori opportunità per il welfare territoriale.