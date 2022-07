La madre era andata via di casa lasciando da sola la figlia nel lettino per raggiungere il compagno in provincia di Bergamo giovedi' scorso.

Una bimba di un anno e mezzo è morta dopo essere stata abbandonata in casa per sei giorni dalla madre. La donna, 37 anni, è stata fermata con l’accusa di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi.

Il corpo della piccola è stato scoperto all’alba di mercoledì mattina in un appartamento alla periferia est di Milano. La madre era andata via di casa lasciando da sola la figlia nel lettino per raggiungere il compagno in provincia di Bergamo giovedì scorso.