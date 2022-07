32 interventi ma era a sciare, chirurgo di Pagani arrestato

Avrebbe eseguito ben 32 interventi chirurgici di routine, sebbene fosse in vacanza a Madonna di Campiglio.

Si chiama Giuseppe De Martino, e ha 50 anni, il medico chirurgo a cui oggi il Nas di Napoli ha notificato un provvedimento cautelare agli arresti domiciliari emesso dal gip di Napoli per i reati di concorso in falso ideologico e materiale, violenza privata e violenza o minaccia per costringere a commettere un reato.

Il professionista, originario di Pagani, all’epoca dei fatti contestati, prestava servizio in una clinica partenopea. Dagli accertamenti eseguiti dai carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanita’, diretto dal comandante Alessandro Cisternino, è emerso che in quattro giorni, tra il 25 e il 28 febbraio 2020, avrebbe eseguito ben 32 interventi chirurgici di routine, sebbene fosse in vacanza a Madonna di Campiglio.

