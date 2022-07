Agro Nocerino Sarnese. Arresti domiciliari per noto cardiologo

È agli arresti domiciliari il noto cardiologo che, stando alle indagini dei NAS di Napoli, avrebbe falsificato “varie cartelle cliniche, attestando di aver eseguito, in una clinica di Napoli, operazioni chirurgiche che in realtà non si erano svolte con il suo diretto intervento”.

Gravi accuse

Le accuse per il medico vanno dal “falso ideologico e materiale alla violenza privata e violenza o minaccia per costringere a commettere un reato”. La misura, emessa dal GIP, è arrivata al termine di complesse attività investigativa coordinata dalla Sezione Seconda della Procura della Repubblica di Napoli.

Nova