Angri. Lutto Iovine. Il cordoglio dei sindaci Pentangelo e Ferraioli

La scomparsa prematura di Peppe Iovine ha suscitato profondo cordoglio anche nel ambiente politico. Iovine ricoprì anche delega assessoriale durante il sindacato Postiglione, nel primo decennio del duemila, in politica come nella sua vita professionale fu molto apprezzato.

Il cordoglio del sindaco Pentangelo

“Sono rimasto colpito dalla scomparsa dell’architetto Iovine professionista stimato e uomo esemplare che ho avuto modo di conoscere e apprezzare” dice il sindaco di Corbara, Pietro Pentangelo, che manifesta anche una stretta vicinanza alla famiglia per la perdita.











Il saluto di Cosimo Ferraioli

“Ciao Peppe, tutta la città di Angri ti saluta, ricordando l’amico e il cittadino modello che sei stato. Ci uniamo con commozione alla tua famiglia in questo momento doloroso. Resterai senza alcun dubbio nel cuore di coloro che, come me, hanno avuto la fortuna di conoscerti” lo congeda con onore il sindaco Cosimo Ferraioli.

RePol