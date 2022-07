Angri. Lutto per la morte dell’architetto Peppe Iovine.

La scomparsa dovuta a una malattia che non gli ha lasciato scampo, ha gettato nel dolore l'intera comunità cittadina, i familiari e i tanti amici che ne hanno apprezzato le doti umane e professionali.

Sconforto per la grave perdita

La scomparsa dovuta a una malattia che non gli ha lasciato scampo, ha gettato nel dolore l’intera comunità cittadina, i familiari e i tanti amici che ne hanno apprezzato le doti umane e professionali. Più volte impegnato in politica, ha rivestito i ruoli di consigliere comunale e assessore per il Comune di Angri . Ha partecipato su più fronti al processo di crescita del paese, era una persona a modo, garbata e ben voluta da tutti.

Già assessore del Comune di Angri con Postiglione Sindaco.

Iovine 65 anni, aveva una visione inclusiva della sua città. Durante il periodo in cui fu assessore in città, nel sindacato di Umberto Postiglione animò molti spazi ludici soprattutto per i bambini speciali, verso i quali manifestava una particolare sensibilità.

Un animo nobile e generoso

Una notizia che lascia senso di vuoto. Con Peppe Iovine, se ne va un grande professionista, un uomo dall’animo nobile e dal carattere sensibile, sempre pronto a tendere una mano al prossimo, sempre generoso verso i più deboli e sempre attento ai bambini, partendo dai più piccoli. E il ricordo che lascia è proprio quello che lo ritrae con il sorriso spensierato di un bambino.

Alla famiglia Iovine vanno le condoglianze di tutta la redazione di Agro 24.

Aldo Severino.