Nocera Inferiore. Antonio Alfano presidente del consiglio comunale

Eletto il presidente del consiglio comunale. È Antonio Alfano, commercialista e risultato il consigliere comunale più votato (859 preferenze) della lista Passione per Nocera. La sua elezione dopo la terza votazione a scrutinio segreto in quanto dalle prime due palesi non era uscita una maggioranza qualificata per eleggere il nuovo presidente dell’assise.









Compattezza

Maggioranza compatta con 16 voti, tutti astenuti i nove consiglieri della minoranza. Vice presidente sarà Annarita Ferrara. Tensioni e contrapposizioni hanno fatto da sfondo all’assise cittadina. Antonio Romano ha chiesto toni meno per evitare “un solco tra maggioranza e minoranza” che si potrebbe portare avanti per cinque anni. Il sindaco De Maio ha presentato a che gli assessori della sua giunta. Surroghe per Renato Guerritore, Umberto Iannotti e Federica Fortino con Luisa Ruggiero, Raffaele Salomone e Massimo Petrosino. De Maio ha illustrato anche il programma di lavoro che caratterizzerà il percorso amministrativo. Si torna in aula il 29 agosto.