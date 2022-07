Pompei. Arriva il trenino turistico tra Scavi e Santuario

Al via l’istituzione di un servizio turistico per il tour di Pompei dal Parco Archeologico al Santuario della Madonna del Rosario. Si tratta di un trenino lillipuziano. E’ l’ultima promozionale per incentivare il turismo locale dell’Amministrazione Comunale di Pompei. Mira principalmente per indurre i visitatori degli Scavi archeologici a soffermarsi anche nel centro moderno della città, visitare il meraviglioso Santuario della Madonna del Rosario, salire sul campanile per ammirare il paesaggio circostante da 80 metri di altezza e partecipare allo shopping con sosta di ristorazione nel centro moderno di Pompei. Lunedì 25 luglio, il sindaco di Pompei, Carmine Lo Sapio, presenterà in conferenza stampa il nuovo servizio di trasporto turistico: il trenino lillipuziano, che percorrerà il centro di Pompei, porterà i visitatori dagli Scavi al Santuario di Pompei accompagnandoli in un divertente giro per le strade del centro, da piazza Esedra (ingresso Parco Archeologico) a Piazza Bartolo Longo nella Pompei Moderna.