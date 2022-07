Caldo: oggi bollino rosso in 16 città

Non si placa l’ondata di caldo torrido in Italia. Bollino ‘rosso’ oggi in 16 citta’: Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Verona e Viterbo. Un numero destinato a salire, come emerge dal bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute.

Domani, infatti, il livello di allerta massima è segnalato in 19 città : oltre alle precedenti, si aggiungono Civitavecchia, Pescara e Venezia. Quanto al livello di allerta 2 (‘bollino arancione’), le città segnalate per oggi sono Ancona, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Messina, Palermo, Pescara, Reggio Calabria e Venezia. Domenica, invece, le citta’ da ‘bollino arancione’ saranno in tutto 7: Ancona, Cagliari, Catania, Messina, Napoli, Palermo e Reggio Calabria.

(AGI)