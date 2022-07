L’attività di ADMO Campania

“Donare è cultura” afferma Michele Franco, il presidente di ADMO Campania, l’associazione donatori midollo osseo che opera in tutto il territorio regionale, passando di provincia in provincia, di città in città, per promuovere e sensibilizzare, soprattutto i giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni ed un peso non inferiore a 50 chili, a compiere un gesto così importante.

Le donazioni

“Molto spesso siamo in giro in tutto il territorio regionale, organizzando delle vere e proprie giornate di raccolta– spiega Franco, presidente ADMO Campania. L’iscrizione avviene mediante dei moduli che devono essere compilati. Il passaggio successivo è quello di un colloquio con un nostro medico per la valutazione dello stato di salute, che permette poi di accedere al tampone salivare, il quale viene mandato al laboratorio HLA accreditato ed autorizzato dalla IBMDR. I registri sono condivisi a livello mondiale, per cui un donatore può essere richiamato solo nel caso in cui ci sia una persona ammalata che abbia un corredo genetico affine al suo”.

A proposito di donazione, Michele Franco specifica che queste “non saranno affatto invasive, almeno in alcuni casi. La donazione di sangue periferico, che avviene tramite prelievo venoso, è paragonabile alla donazione di plasma o piastrine, e dopo questa pratica, la persona può tornare tranquillamente a casa, poiché comunque questa non risulta essere estremamente invalidante. Discorso diverso invece per il prelievo del sangue midollare, prelevato dalla cresta eliaca, non prima che il donatore venga sottoposto ad anestesia locale o totale. In questo caso la persona donatrice dovrà rimanere delle ore in osservazione, così come richiesto dal protocollo”.

La cultura del donare

Per ciò che concerne invece la sensibilizzazione, il presidente conclude il suo intervento affermando che “è di vitale importanza che le persone comprendano che un gesto così piccolo può salvare delle vite. E’ per questo che quando parlo di donazioni parlo anche di cultura, una cultura che possa avvicinarci agli altri ed alle loro battaglie, che un giorno, potrebbero diventare anche le nostre”.