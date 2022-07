Angri. Passaggio a livello Corso Vittorio Emanuele, intervengono i vigili

Angri. Passaggio a livello pericoloso di Corso Vittorio Emanuele. Interviene anche la Polizia Locale per i rilievi e la messa in sicurezza

Passaggio a livello pericoloso di Corso Vittorio Emanuele. Interviene anche la Polizia Locale per i rilievi e la messa in sicurezza in seguito alle osservazioni e alle segnalazioni dei residenti del posto. I caschi bianchi agli ordini della comandante Anna Galasso hanno rilevato una estesa chiazza di olio sull’asfalto lungo l’unico attraversamento pedonale dei binari per altro non messo in sicurezza come segnalato in una precedente nota a firma dell’UOC Lavori Pubblici.

Il video della denuncia clicca qui

Opera di pulizia

Per le opere di bonifica e pulizia del tratto stradale si è attivato quindi il comando ella Polizia Locale che ha già preannunciato una ulteriore segnalazione a RFI affinché intervenga anche per ripristinare in sicurezza l’attraversamento pedonale, unico tratto di collegamento per i pedoni tra Corso Vittorio Emanuele e il prolungamento, mancando del sovrappasso che le ferrovie dovevano realizzare proprio in prossimità del passaggio a livello della stazione ferroviaria.









La nota dell’UOC Lavori Pubblici

A una prima nota indirizzata ai tecnici RFI proprio rigrido l’attraversamento pedonale dei binari, inviata dall’UOC lavori Pubblici, il gestore della rete ferroviaria non ha ripristinato il tratto, ma ha solo sommariamente tappato con l’asfalto alcuni tratti della passerella sul binario uno.

Luciano Verdoliva