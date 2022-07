Castellammare di Stabia. Droga: piantagioni scoperte sui Monti Lattari

Tra Castellammare Di Stabia, Gragnano e Pimonte, nei monti Lattari a ridosso del Napoletano, una operazione dei carabinieri denominata Green Life in diversi giorni ha portato a un arresto eccellente, 42 chili e mezzo di marijuana, 39 piante di cannabis indica, 260 proiettili e una pistola sequestrati.

L’arresto

A finire in manette per ricettazione e per detenzione illegale di armi e munizioni, un 61enne. A Pimonte i militari della locale stazione dell’Arma insieme ai Cacciatori di Calabria hanno perquisito la sua abitazione e le sue pertinenze dove sono stati rinvenuti una pistola marca Sphinx calibro 380, 32 proiettili dello stesso calibro e 4 proiettili calibro 9. La pistola, risultata rubata, era pronta all’uso, con colpo in canna e altri sette proiettili nel caricatore.









A Gragnano, nella località Forma, i carabinieri della zona con il fondamentale supporto dei Cacciatori Puglia hanno rinvenuto in un’area demaniale, difficilmente raggiungibile perché coperta dalla vegetazione, un sacco con all’interno 2 chili e 300 grammi di marijuana e una busta in plastica con dentro 50 cartucce calibro 12.