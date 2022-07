Sarno. Arrestato latitante incastrato dal bucato steso sul balcone. Ordine di arresto conseguenza di una sentenza definitiva per varie accuse

Ordine di arresto conseguenza di una sentenza definitiva per varie accuse tra cui ricettazione, resistenza e lesioni. Ma il destinatario del provvedimento restrittivo ha cercato di farla franca facendo credere di non essere in casa. Ma l’uomo, un extracomunitario, “latitante” sarebbe stato tradito gli indumenti che aveva steso fuori dalla sua abitazione.

L’uomo è stato rintracciato dalla Polizia e arrestato mentre cercava di scappare in treno. Nel pomeriggio di venerdì scorso, è stato tratto in arresto un cittadino extracomunitario di origine magrebina residente nel centro storico di Sarno, già destinatario di un ordine di carcerazione emesso del Tribunale di Nocera Inferiore.









L’uomo quindi stava per darsi alla fuga, la Polizia intuita l’intenzione di darsi alla fuga, lo ha bloccato prontamente presso la stazione Circumvesuviana di Corso Amendola, sorpreso sul binario in attesa del treno diretto a Napoli.











L’uomo è stato quindi arrestato e trasferito nel carcere di Fuorni. Dovrà scontare oltre tre anni di carcere.