Scafati. Preoccupa l’aumento dei furti d’auto in città. Un fenomeno che non sembra affatto circoscritto alla cittadina

Scafati. Preoccupa il costante aumento dei furti d’auto in città

Preoccupa l’aumento dei furti d’auto in città. Un fenomeno che non sembra affatto circoscritto alla città scafatese. C’è infatti l’aumento esponenziale delle denunce acquisite dalle forze dell’ordine rispetto ai mesi precedenti in tutto l’Agro. A Scafati, in particolare, il fenomeno sta assumendo preoccupanti connotazioni su tutto il territorio, non ci sono, in effetti, zone privilegiate dai ladri.

Non c’è orario

La maggior parte dei furti si consuma durante le ore serali e notturne anche se non mancano quelli segnalati durante la giornata. All’elevato numero di furti denunciati corrisponde, però, anche un numero elevato di ritrovamenti di vetture rubate. In pratica, sono diversi i proprietari di auto rubate che, dopo averne denunciato il furto, a distanza di qualche giorno, informano le forze dell’ordine di averle ritrovate, ovviamente in punti diversi dal punto in cui era state rubate. I casi delle ultime settimane riguarderebbero anche vetture rubate nei comuni limitrofi, tra Angri e Pompei.









Ritrovamenti

Auto come riporta “Il Mattino”, i cui furti risultano denunciati alle forze dell’ordine territorialmente competenti, ma ritrovati e segnalati poi ai carabinieri della tenenza di via Oberdan, in quanto avvenuti appunto a Scafati. Le forze dell’ordine cittadine sono mobilitate per cercare d’implementare i servizi di controllo sul territorio, nonostante la carenza di personale, acuita anche dalle assenze per ferie estive.











La collaborazione dei cittadini

La collaborazione dei cittadini, in questi casi, è un fattore determinante. Proprio le segnalazioni dei cittadini hanno consentito alle forze dell’ordine, in qualche caso, d’intervenire tempestivamente per sorprendere ladri in azione o identificarli successivamente. Agli inizi dello scorso maggio, un ladro fu identificato, e arrestato, dopo la pubblicazione di un video sui social che riprendeva il soggetto intento a rubare una utilitaria in sosta in una traversa di via Alcide De Gasperi.

ReCRO