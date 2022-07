33enne uccisa a coltellate

In casa trovato il compagno in stato di choc

Una 33enne è stata uccisa a Cadorago, in provincia di Como. Intorno alle 5 di questa mattina, i carabinieri di Cantù e gli operatori sanitari hanno trovato il corpo senza vita della donna. Ad allertare i militari sono stati i vicini di casa, spaventati dalle urla provenienti dall’appartamento.

In casa le forze dell’ordine hanno trovato anche il compagno della vittima, con cui conviveva da circa due anni. L’uomo, un 37enne, era in stato di choc, ed è stato fermato dai militari. Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire l’accaduto.

Fonte Adnkronos