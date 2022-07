A Napoli la presentazione del Torneo Under 15 Beach Soccer

Napoli. Si è tenuta nella giornata del 25 luglio la conferenza stampa di presentazione del Torneo Under 15 Beach Soccer, il quale avrà luogo dal 29 al 31 luglio presso l’Arena Beach Soccer di Mugnano, in provincia di Napoli. All’incontro, che ha avuto luogo presso l’Hotel Mediterraneo, situato sul lungomare napoletano, sono intervenuti il segretario USSI Campania, Pier Paolo Petino, che ha moderato l’incontro, il Presidente della Commissione Tecnica per il Beach Soccer Giovanile, Ferdinando Arcopinto, Francesco Cappiapuoti, Coordinatore Regionale FIGC Settore Giovanile e Scolastico e Carmine Zigarelli, Presidente del Comitato Regionale Campania FIGC Lega Nazionale Dilettanti.

Le parole dei rappresentanti istituzionali

Al centro dell’evento, ovviamente, il beach soccer, inteso come disciplina che gode di ottimo interesse da parte dei numerosi giovani campani e non, per la quale “si sta lavorando alacremente affinché possa essere promosso al meglio possibile, nel settore giovanile ed in ambiente scolastico soprattutto”, come ha affermato il Coordinatore Cacciapuoti.

Gli importanti risultati raggiunti, per ciò che concerne il beach soccer, arrivano soprattutto dalle Nazionali, sia maschile che femminile, le quali hanno dimostrato che con una programmazione mirata e degli allenamenti costanti, si possono perseguire traguardi più che ottimali.

“Lavoriamo sinergicamente con il Settore Giovanile e Scolastico per promuovere il beach soccer e ringraziamo il Presidente Vito Tisci e il Presidente FIGC Gabriele Gravina, per l’impegno profuso nello sviluppo della disciplina, che in Campania sta registrando importanti risultati”. Queste invece le parole del Presidente Zigarelli.

Le sfidanti

A concorrere per il titolo vi saranno diverse squadre, suddivise in due gironi. Nel primo la Polisportiva Cilento Academy con sede a Salerno, la ASD Calcio Cuprende 1933 di Ascoli Piceno, la SSD Hermada di Latina e la ASD Calcio Lamezia. Il girono B invece porterà alla sfida l’ASD Mezzano di Ravenna, la Totti Soccer School di Roma e la catanese ASD Sicilia Beach Soccer.

Carmela Landino