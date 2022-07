Angri. Alfonso Toscano non è più.

E’ morto dopo una breve malattia che l’ha in poco tempo distrutto, Alfonso Toscano, dirigente in carica al comune di Angri a capo dell' U.O.C. Servizi Sociali, Scolastici e Personale, Sport Cultura e Spettacolo.

E’ morto dopo una breve malattia, che l’ha in poco tempo distrutto, Alfonso Toscano, dirigente in carica al comune di Angri a capo dell’ U.O.C. Servizi Sociali, Scolastici e Personale, Sport Cultura e Spettacolo.

Da anni figura di riferimento del Comune di Angri, aveva svolto con le amministrazioni che negli anni si sono succedute sempre ruoli importanti. Vari settori e varie unità operative complesse sono state da lui guidate.

Uomo sempre impegnato nel lavoro, aveva trovato nel suo ultimo impegno la sua dimensione: i servizi sociali erano diventati per lui una missione, sempre disponibile con tutti per risolvere problemi e casi anche drammatici.

Lascia la moglie e tre figli cresciuti con grandi valori, educazione e senso di responsabilità.

Alla famiglia Toscano, alla moglie e ai figli le condoglianze di tutta la redazione di Agro 24.

Aldo Severino.