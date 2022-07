Angri. Degrado all’ex scalo merci. La denuncia di Stay Angri

Ennesima denuncia sullo stato di abbandono dell’ex scalo merci delle ferrovie di Corso Vittorio Emanuele. Nei giorni scorsi sono stati sul posto per un altro sopralluogo gli attivisti di Fronte Civile – Stay Angri.









La denuncia

“Lo stato in cui versa quest’area è pietoso, abbandonato a sé stesso, caratterizzata continuamente da furti e danni alle auto, sversamenti di rifiuti e roghi. Durante la campagna elettorale del 2020, il Sindaco Ferraioli, in pieno trans agonistico, aveva annunciato che avrebbe portato il problema in consiglio comunale e che avrebbe previsto un capitolo di spesa per l’adeguamento dell’area. Per non parlare della cartellonistica che avrebbe previsto lo spostamento in questa area del mercato settimanale” si legge nella nota social corredata anche da un video che documenta dettagliatamente il degrado del posto.











La proposta

Il gruppo Fronte Civile – Stay Angri però non si limita alle critiche e avanza anche la proposta “di rendere l’area un’opportunità commerciale e istituire un mercato alimentare permanente sulla falsa riga di quello della Boqueria, un centro commerciale cittadino sempre accessibile a tutti a pochi passi dalla stazione”.

ReCro