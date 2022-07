OGGI SI RIUNISCE COMMISSIONE CONSILIARE URBANISTICA PER ESAMINARE DISEGNO LEGGE SU SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA EDILIZIA

La IV Commissione permanente (Urbanistica, Lavori pubblici, Trasporti) del Consiglio regionale della Campania, presieduta da Luca Cascone (De Luca Presidente), si riunirà oggi alle 15 per esaminare il disegno di legge, ad iniziativa dell’assessore regionale all’Urbanistica, Bruno Discepolo, “Disposizioni in materia di semplificazione edilizia, di rigenerazione urbana e per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente”.

Il disegno di legge, composto da cinque articoli, è diretto ad introdurre in Regione Campania disposizioni di semplificazione amministrativa in materia edilizia e una disciplina stabile orientata a ridurre il consumo del suolo, promuovendo interventi di rigenerazione urbana e di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente in luogo di creazione di nuovo edificato.