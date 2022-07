Roccapiemonte. Tutto pronto per i festeggiamenti in onore di S.Anna

L’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Carmine Pagano, offrirà due spettacoli in occasione degli eventi organizzati per il programma civile. Grazie all’interessamento di Giuseppe Ciancio, Consigliere Comunale con delega allo spettacolo, il giorno 27 luglio, dalle ore 20:30, nell’area parcheggio intitolata a Mons. Guerino Grimaldi (nei pressi di Palazzo Marciani), si esibiranno: Alessandro Bolide, artista noto anche per le sue partecipazioni alla trasmissione Made in Sud, e la Tropicana Orchestra. Musica e divertimento per grandi e piccini.