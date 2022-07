Salerno. Rapine sul lungomare. Ordinanza di custodia cautelare domiciliare per un 23enne salernitano, ritenuto il presunto autore della serie di rapine e furti ai danni di minorenni

Salerno. Rapine ai minorenni sul lungomare, arrestato 23enne

Il preoccupante aumento delle rapine sul lungomare Cristoforo Colombo ha comportato l’avvio delle indagini da parte dei Carabinieri della compagnia di Salerno che, coordinati dalla Procura salernitana, sono culminate oggi nell’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari. Destinatario dell’ordinanza è un 23enne salernitano, ritenuto il presunto autore della serie di rapine e furti ai danni di minorenni.

Ricostruito anche il modus operandi delle rapine, quasi sempre lo stesso: il 23enne individuava e avvicinava il soggetto da colpire, raggiungendolo a piedi o in sella a una bicicletta, lo minacciava con una pistola e si faceva consegnare tutto il denaro posseduto, spesso poche decine di euro, per poi scappare e far perdere le proprie tracce.