Uccide la figlia e si spara, morto in ospedale

E’ morto l’anziano di 89 anni che a Marigliano ha ucciso la figlia 56enne, malata da tempo di Alzheimer, e ha poi rivolto a sé l’arma, esplodendo un colpo di pistola che lo ha ferito alla testa. L’uomo è stato portato all’Ospedale del Mare, a Napoli, ma le sue condizioni sono apparse subito disperate.

Sull’accaduto indagano i Carabinieri della stazione di Marigliano, intervenuti questa mattina nell’appartamento in via Vittorio Veneto dove hanno trovato il corpo senza vita della 56enne e poco distante l’89enne a terra in fin di vita, e i militari della compagnia di Castello di Cisterna.

Nell’appartamento è stata trovata anche una pistola calibro 6,35, regolarmente detenuta dall’anziano, con ogni probabilità l’arma utilizzata per l’omicidio-suicidio.

