Angri. L’addio al dottor Alfonso Toscano.

Oggi la camera ardente dalle ore 14,00 presso la Congrega di Santa Margherita ad Angri, i funerali alle 17,00 nella collegiata di San Giovanni Battista.

Funerali ore 17,00

Camera ardente allestita presso la Congrega di Santa Margherita, in via Canonico Fusco, oggi dalle ore 14,00, per dare l’ultimo addio al dottor Alfonso Toscano, dirigente del Comune di Angri a capo dell’UOC Servizi Sociali, Scolastici e Personale, Sport Cultura e Spettacolo. I funerali saranno celebrati a partire dalle ore 17,00, nella Collegiata di San Giovanni Battista.

Una breve malattia lo ha distrutto

Alfonso Toscano si è arreso a una malattia che in breve tempo non gli ha lasciato scampo, lasciando una intera comunità incredula e tanto dolore tra i familiari e tra coloro che lo hanno conosciuto e ne hanno apprezzato le doti umani e professionali. Da anni figura di riferimento del Comune di Angri, il dirigente Alfonso Toscano aveva ricoperto vari ruoli presso l’ente di piazza Crocifisso, ed era stato per tutte le amministrazioni che negli anni si sono succedute, un vero punto di riferimento.

Il ricordo del primo cittadino di Angri.

Il sindaco Cosimo Ferraioli attraverso le sue pagine lo ha voluto ricordare così: “Con profondo dolore e commozione voglio salutare il nostro “Gigante buono”.Un amico, un professionista serio, una persona affidabile e squisita che aveva sempre una buona parola per tutti, e di una grande, immensa, umanità. Angri perde un uomo “raro”, un tesoro per chi l’ha conosciuto come concittadino, marito, papà e uomo. Alfonso, grazie per la stima reciproca che ci siamo sempre dimostrati e la tua presenza costante. Grazie perché sei stato un amico e un professionista impeccabile, un vero uomo di fiducia, una certezza. Riposa in Pace Gigante Buono”.

Aldo Severino