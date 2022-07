Ennesima tragedia sul lavoro. Imprenditore di 55 anni muore schiacciato nel nolano.

Roccarainola sotto choc per la morte del titolare di un'impresa per la lavorazione del marmo, travolto e schiacciato da una lastra di marmo

Tragico incidente

Un’altra tragica morte, questa volta a Roccarainola, in provincia di Napoli, dove il titolare di un’azienda di marmi, Giovanni De Sarno, di 55 anni, è deceduto a causa di un incidente.

Gli accertamenti

Dai primi accertamenti condotti dai militari dell’Arma, in mattinata l’imprenditore sarebbe stato schiacciato da una lastra di marmo caduta accidentalmente sul pavimento nell’azienda “Agar Marmi” di via IV Novembre dove lavorava.

L’intervento dell’autorità giudiziaria

Il personale del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso per schiacciamento della cassa toracica. Ad effettuare il sopralluogo i carabinieri della locale stazione insieme al personale dell’Asl. L’area è stata sottoposta a sequestro. L’autorità giudiziaria di Nola ha disposto l’autopsia della salma presso il Secondo Policlinico di Napoli.