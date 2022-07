Una ventiseienne napoletana nativa di Fuorigrotta, Viviana Matteucci, ha avuto accesso alle pre-finali nazionali della 83esima edizione del prestigioso concorso di bellezza famoso in tutto il mondo.

“Non ci pensavo proprio di poter vincere, e adesso invece sto vivendo un sogno”. Si è iscritta al concorso per puro caso, incoraggiata da parenti e amici e adesso è stata incoronata Miss Sport Givova Campania 2022 spuntandola su altre 28 concorrenti e accedendo al prossimo step. In questo step sarà scelta, tra le tre finaliste, la miss che rappresenterà ufficialmente la Campania alla fase finale di Miss Italia 2022.

“Sto vivendo delle emozioni indescrivibili – commenta Viviana Matteucci – Non mi aspettavo niente di tutto questo, è il primo concorso al quale partecipo. Non volevo neanche iscrivermi, hanno insistito i miei familiari e i miei amici. Non so adesso cosa mi aspetterà ma di una cosa sono felice: sono stata apprezzata non solo per una questione estetica ma anche per quello che sono. Sono riuscita a farmi conoscere e questo mi è stato riconosciuto. La bellezza è importante, al concorso erano tutte bellissime, ma poi la propria personalità fa la differenza>. Diplomata in accoglienza turistica, Viviana Matteucci ama viaggiare e il lavoro di modella le consente di coltivare questa passione.

A premiarla sono stati l’attrice Giovanna Rei, madrina della serata, e il sindaco di Ercolano Ciro Bonajuto. Tra i giurati il consigliere comunale di Ercolano Michele Simeone, promotore della tappa ercolanese, il consigliere comunale di Napoli avvocato Gennaro Demetrio Paipais e l’ingegnere Vincenzo Giudice della omonima azienda di Branding e pubblicità